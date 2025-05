Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Kinder bei Unfall mit Schulbus leicht verletzt

Leezen (ots)

Bei einem Schulbusunfall in Leezen sind am Mittwochnachmittag nach ersten Informationen mindestens 14 Kinder verletzt worden. Der mit über 27 Kinder der 3. Klasse besetzte Schulbus sei gegen 13:40 Uhr auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht gewesen, als der Busfahrer in Leezen bei geringer Geschwindigkeit einen starken Bremsvorgang einleiten musste. Dadurch seien die Kinder im Bus teilweise nach vorn gestürzt und haben später über Schmerzen am Kopf und den Gliedmaßen geklagt. Grund für das Bremsmanöver soll ein PKW gewesen sein, der plötzlich neben dem Bus anfuhr. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit dem Bus, wodurch kein Sachschaden entstand. Nach Auskunft des Rettungsdienstes sind derzeit noch 14 Kinder an der Grundschule in Leezen vor Ort, die alle in die Notaufnahme des Klinikums Schwerin gebracht werden sollen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell