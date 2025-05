Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Kraftfahrzeuge gestohlen - Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt aktuell in zwei Fällen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Dienstagnachmittag, dem 6. Mai 2025, wurde dem Polizeirevier Lichtenhagen der Diebstahl eines Wohnmobils in der Flensburger Straße, Höhe Hausnummer 3, gemeldet. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug, ein weißes Wohnmobil der Marke Fiat mit dem Schriftzug "Carado" über der Frontscheibe, gegen 14:00 Uhr auf dem dortigen P+R-Parkplatz in der hintersten Reihe abgestellt. Als er gegen 20:00 Uhr zurückkehrte, war das Wohnmobil verschwunden. Das Fahrzeug trägt ein amtliches Kennzeichen aus Halle (Saale) und ist weiß mit hell- bis dunkelbraunen Streifen. Es entstand ein Stehlschaden von 70.000 Euro.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (6. auf 7. Mai 2025) wurde zudem ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio aus der Borwinstraße, Höhe Hausnummer 17, entwendet. Der Geschädigte hörte gegen 02:30 Uhr Stimmen vor dem Haus sowie ein ihm bekanntes Motorengeräusch. Als er nachsah, stellte er fest, dass sein grünes Krad nicht mehr an der ursprünglichen Abstellposition stand. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnte die Polizei keine tatverdächtigen Personen feststellen. Auch in diesem Fall liegt ein Lichtbild des gestohlenen Fahrzeugs vor.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können oder Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen können, sich umgehend zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

