Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Wer hat etwas gesehen?

Babenhausen (ots)

Am Sonntag (13.4.) nahmen gegen 11.30 Uhr bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße Am Obereichen ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Haus und durchwühlten im Innern mehrere Räume. Sie entwendeten Bargeld sowie Goldmünzen und suchten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

