Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Schwerer Unfall auf K337

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 63-Jähriger mit seinem BMW gegen 15:00 Uhr die Versmolder Straße in Richtung Bad Rothenfelde. Nachdem der Warendorfer mehrere Fahrzeuge überholt hatte, kollidierte er mit einem vorausfahrenden Trecker, welcher nach links auf einen Feldweg abbog. Der 63-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Seine 90-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Treckerfahrer, ebenfalls wohnhaft in Warendorf, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der BMW war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

