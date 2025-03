Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Dieseldiebstahl auf Baustelle einer Windkraftanlage

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:55 Uhr wurde die Polizei zu einem Dieseldiebstahl auf einer Baustelle in der Wehdelerfeldstraße gerufen. Der Verantwortliche der Baustelle hatte auf einer Wildkamera beobachtet, wie zwei männliche Täter Diesel aus einem Bagger abzapften und den Kraftstoff in Kanistern abtransportierten. Er alarmierte umgehend die Polizei.

Mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber wurden sofort zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte einen verlassenen Pkw auf einem Acker, der starken Dieselgeruch aufwies. Wenig später trafen die Beamten in der Nähe der Baustelle einen 33-jährigen Tatverdächtigen an, dessen äußeres Erscheinungsbild mit der Videoaufzeichnung übereinstimmte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Suche nach dem zweiten Täter sowie den entwendeten Kanistern blieb bislang erfolglos. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Schuhe, das Mobiltelefon sowie das Fahrzeug des Tatverdächtigen sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell