POL-OS: Osnabrück: Exhibitionist belästigt 34-Jährige- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Im Zeitraum von Sonntagnachmittag 13.30 Uhr bis Montagmorgen 07.55 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Straße "Am Wulfter Turm". Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und durchsuchten das Innere nach Diebesgut. Sie flüchteten anschließend samt Bargeld in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch und/ oder zu ...

