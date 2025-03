Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Unfall an B218

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW gegen 15:00 Uhr die Alte Engterstraße und beabsichtige von dort auf die B218 zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Mercedes-Fahrer, welcher die Engterstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Der 24-jährige Bramscher verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Mercedes-Fahrer, ebenfalls wohnhaft in Bramsche, erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Zudem waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bislang konnte nicht geklärt werden, ob die Ampelanlagen an der Kreuzung Alte Engterstraße/B218 und insbesondere die Ampel an der Alten Engterstraße in Betrieb waren. Die Polizei Bramsche sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese melden sich bitte unter 05461/94530.

