Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Atterfeld: Blitzeinbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen um 02:30 Uhr wurde der Polizei von einer Sicherheitsfirma ein Einbruch an der Birkenallee, unweit der Straße Wacholderweg, gemeldet. Mehrere Männer hatten den Zugangsbereich einer Tankstelle gewaltsam geöffnet und waren in die Räumlichkeiten vorgedrungen. Sie entwendeten eine Geldkasse mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit einem silbernen Audi A6 in Richtung der A30. Der Einbruch lief sehr schnell und zielgerichtet ab. Eine ausgelöste Fahndung nach den Tätern blieb in der Nacht erfolglos, die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 oder 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell