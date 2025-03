Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Autofahrerin fährt gegen Ampel und verletzt sich leicht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Hyundai gegen 03:00 Uhr den Schlosswall in Richtung Johannistorwall. In Höhe der Kreuzung Schlosswall/Hans-Blöckler-Straße kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampelanlage. Anschließend überfuhr sie ein Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel. Die Osnabrückerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Ampel und am PKW entstanden Sachschäden. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei der 47-Jährigen Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit in Form von körperlichen Mängeln. Die Polizei leitete in dem Zusammenhang ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein und beschlagnahmte den Führerschein der Frau.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell