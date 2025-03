Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte - Seniorin übergibt Bargeld

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag wurde eine 86-jährige Frau aus Osnabrück Opfer eines Trickbetrugs durch falsche Polizeibeamte. Die Täter erbeuteten eine fünfstellige Bargeldsumme.

Gegen 16:35 Uhr meldete sich die Geschädigte telefonisch bei der Polizei Osnabrück und gab an, dass sie mutmaßlich Opfer eines Betrugs geworden sei. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin umgehend ihre Wohnanschrift in der Sutthauser Straße auf.

Ermittlungen zufolge wurde die Frau gegen 09:00 Uhr von einem Mann angerufen, der sich als "Herr Weber" von der Polizei ausgab. Der Anrufer erklärte, dass ihr Name auf einer Liste einer rumänischen Einbrecherbande stehe und dass ein Einbruch bei ihr bevorstehe. Um ihr Vermögen zu schützen, bot er an, dass die Polizei ihr Bargeld in Verwahrung nehme.

Im Laufe des Vormittags erhielt die Frau weitere Anrufe desselben Mannes. Gegen 12:30 Uhr wurde ihr mitgeteilt, dass zwei Verdächtige bereits festgenommen worden seien, aber nicht ausgeschlossen werden könne, dass noch weitere Täter auf freiem Fuß sind. Um eine sichere Verwahrung ihres Geldes zu gewährleisten, sollt sie dieses an die "Polizei" übergeben. Die Seniorin folgte den Anweisungen und deponierte gegen 13:00 Uhr eine nicht unerhebliche fünfstellige Bargeldsumme in einer schwarzen Plastiktüte, außen an ihre Wohnungstür. Kurze Zeit später wurde der Beutel von einer bislang unbekannten Person unbemerkt entwendet.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen im Bereich der Sutthauser Straße beobachtet haben, sich tagsüber unter der Telefonnummer 0541/327-3303 oder zu sonstigen Zeiten unter -2115 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche. Echte Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertsachen zur "Sicherung" an. Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Anrufer sich als Amtspersonen ausgeben und Wertgegenstände fordern. Beenden Sie solche Gespräche sofort und informieren Sie im Zweifel die Polizei unter der 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell