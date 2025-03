Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schlägerei in einer Kneipe An der Katharinenkirche

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 01.40 Uhr zu einer Schlägerei in einer Kneipe in der Straße "An der Katharinenkirche".

Nach ersten Ermittlungen, gerieten zwei Personengruppen zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Im Anschluss flüchtete eine Personengruppe in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung verlief bislang negativ.

Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde ein 23-jähriger Mann aus Oldenburg und ein 26-Jähriger aus Osnabrück leicht verletzt. Ferner wurde ein 26-jähriger Servicemitarbeiter in Folge eines Wurfes einer Glasflasche leicht am Hinterkopf verletzt als er versuchte den Konflikt zu schlichten.

Drei der flüchtigen Personen können wie folgt beschrieben werden:

1.Täter: - weiblich - Ca. 45 Jahre alt - Schwarze Daunenjacke oder Daunenweste

2.Täter: - männlich - Ca.25 Jahre alt - Weiße Daunenjacke

3.Täter: - männlich - Ca. 50 Jahre alt - Schwarze Winterjacke

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung und/ oder den flüchtigen Tätern geben können, sich tagsüber telefonisch unter 0541/327-3103 oder zu sonstigen Zeiten unter -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell