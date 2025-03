POL-OS: Bad Rothenfelde: Versuchter Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Freitagmittag (13:00 Uhr) bis Montagmorgen (07:25 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude an der Arkadenstraße. Die Täter entwendeten aus diesem Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zwischen 20:30 und 08:30 Uhr zu zwei weiteren Einbrüchen. Am ...

