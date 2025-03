Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einladung an Medienvertretende zum Pressegespräch mit der Stadt und Polizei Osnabrück - Thema: Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 und "Sichere Innenstadt"

Osnabrück (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Osnabrück und die Polizeiinspektion Osnabrück laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Pressegespräch ein. Im Mittelpunkt stehen die Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2024 sowie eine erste Bilanz zum 10-Punkte-Plan durch Stadt und Polizei. Teilnehmen werden unter anderem die Oberbürgermeisterin der Stadt Osnabrück, Frau Katharina Pötter und der Leiter der Polizeiinspektion, Herr Oliver Voges.

Termin: Mittwoch, 19. März 2025, um 11:00 Uhr

Ort: Polizeiinspektion Osnabrück, Kollegienwall 6-8, 49074 Osnabrück

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis spätestens Montag, den 17. März 2025, 16:00 Uhr, per E-Mail an pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de unter Angabe Ihres Namens, des Mediums und einer telefonischen Erreichbarkeit an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den gemeinsamen Austausch.

Ergänzende Hinweise:

Bitte finden Sie sich am Mittwoch (19.03.) bis spätestens 10:50 Uhr am Haupteingang der Polizeiinspektion Osnabrück (Gebäude C) ein, dort werden Sie von uns abgeholt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell