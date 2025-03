POL-OS: Wallenhorst: Einbruch bei Kfz-Händler - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 01.40 Uhr zu einer Schlägerei in einer Kneipe in der Straße "An der Katharinenkirche". Nach ersten Ermittlungen, gerieten zwei Personengruppen zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Anschluss flüchtete eine Personengruppe ...

mehr