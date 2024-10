POL-WND: Sachbeschädigung auf der Freisener Kirmes

Tholey (ots) - Am Samstag, den 05.10.2024, hielt sich die Geschädigte von 10:20 - 10:45 Uhr in einem Supermarkt entlang der St. Wendeler Straße in Tholey auf. Als die Geschädigte an der Kasse bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre schwarze Ledergeldbörse nicht mehr in der mitgeführten Stoffumhängetasche vorhanden war und während des Einkaufens im Supermarkt durch eine bislang unbekannte Person entwendet worden ...

