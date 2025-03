Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handtaschenraub am Rosenplatz

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Raubdelikt am Rosenplatz. Eine 27-jährige Fußgängerin hatte gegen 16.10 Uhr bei grünzeigender Ampel die Straße auf der Seite einer dortigen Sparkasse in Richtung Iburger Straße überquert.

Plötzlich fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer in gleicher Richtung links an ihr vorbei, schubste sie und entriss ihr ihren Stoffbeutel samt Wertgegenständen, den die Frau an der Schulter getragen hatte. Durch das Schubsen fiel die 27-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete der Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg in Richtung Iburger Straße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 20 - 25 Jahre

- lange dunkle, offen, schulterlange Haare

- keine Brille

- Trainingshose, lang, schwarz

- grau/weißes T-Shirt

- kurzer Bart

Beschreibung des Fahrrads:

- Hollandrad

- ursprünglich schwarz, Farbe jedoch abgeblättert

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und/oder dem flüchtigen Täter machen können, sich tagsüber telefonisch unter 0541-327-3203 oder zu sonstigen Zeiten unter -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell