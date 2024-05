Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen- Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Kamen (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstagmittag (14.05.2024) bis Mittwochvormittag (15.05.2024) in ein Mehrfamilienhaus an der Westicker Straße ein.

Sie durchsuchten eine Wohnung und versuchten erfolglos in Nebengebäude einzudringen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de

