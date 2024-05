Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach mehreren Wohnungseinbrüchen in Unna gesucht

Unna (ots)

In der Zeit von Samstag (11.05.2024) bis Sonntag (12.05.2024) kam es zu drei Einbrüchen in den Unnaer Ortsteilen "Kessebüren" sowie "Massen".

In Unna-Kessebüren verschaffte sich am Samstag (11.05.2024) gegen 20.20 Uhr ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Fröndenberger Straße. Dort durchsuchte er das Schlafzimmer. Den Hausbesitzer, der sich im Wohnzimmer befand, sperrte er ein und verschwand daraufhin. Der eingesperrte Mann blieb unverletzt, entwendet wurde augenscheinlich nichts.

In Unna-Massen ist Sonntag (12.05.2024) ebenfalls ein unbekannter Täter unterwegs gewesen. In der Ostendstraße ist er zwischen 02.30 Uhr und 11.00 Uhr durch einen Garten in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Dort entwendete er unter anderem eine Geldbörse, einen Pkw-Schlüssel sowie ein Tablet.

Außerdem wurde am Sonntag in Massen in eine Garage an der Königsborner Straße eingebrochen. Ein 22-Jähriger bemerkte gegen 04.00 Uhr Licht in seiner Garage, ging hinein und sah einen unbekannten Täter, der einen Beutel in der Hand hielt. Beim Erblicken des Eigentümers reichte er ihm den Beutel zurück und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Dunkle Hose - Dunkler Kapuzenpullover - Ca. 170cm groß - Dunkle Haare - Zwischen 20-30 Jahre alt

Wer kann Angaben zu der unbekannten Person oder den Einbrüchen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell