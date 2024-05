POL-UN: Selm- zwei Personen nach Einbruch in ein Wohnmobil vorläufig festgenommen

Unna (ots) - In der Zeit von Samstag (11.05.2024) bis Sonntag (12.05.2024) kam es zu drei Einbrüchen in den Unnaer Ortsteilen "Kessebüren" sowie "Massen". In Unna-Kessebüren verschaffte sich am Samstag (11.05.2024) gegen 20.20 Uhr ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Fröndenberger Straße. Dort durchsuchte er das ...

mehr