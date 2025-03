POL-OS: Osnabrück: Polizeiinspektion Osnabrück veröffentlicht die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024

Osnabrück (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW gegen 15:00 Uhr die Alte Engterstraße und beabsichtige von dort auf die B218 zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Mercedes-Fahrer, welcher die Engterstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Der 24-jährige Bramscher verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der ...

mehr