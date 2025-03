Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballanhängern

Osnabrück (ots)

Osnabrück (Innenstadt) - Im Vorfeld der Drittligabegegnung zwischen dem VfL Osnabrück und Arminia Bielefeld kam es am Samstag, den 15. März 2025, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Osnabrücker Innenstadt.

Gegen 11:05 Uhr liefen rund 60 Anhänger des VFL Osnabrück aus Richtung Schwedenstraße auf ein Restaurant am Nikolaiort zu, in dem sich bereits eine Gruppe von etwa 50 Anhängern von Arminia Bielefeld aufhielt. Diese verließen daraufhin das Lokal und es kam im angrenzenden Durchgangsbereich für eine kurze Zeit zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung. Einsatzkräfte der Polizei beendeten die Situation, die beteiligten Personen flüchteten anschließend in Richtung Kleine Domsfreiheit.

Die Polizei Osnabrück sucht nun dringend Zeugen und mögliche Opfer. Folgende Fragen sind für die Ermittler von großer Bedeutung:

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Gruppen im Bereich Nikolaiort / Schwedenstraße aufgefallen? Wer wurde möglicherweise verletzt oder war unmittelbar betroffen?

Die flüchtigen Personen werden als männlich, teilweise vermummt mit Schlauchschals, mit schwarzen Jacken und weißen Turnschuhen beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Rufnummer 0541/327-2618 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell