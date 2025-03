Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - Fußgängerin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag überquerte eine 25-Jährige gegen 16:20 Uhr bei Grünlicht die Fußgängerampel am Altstadtbahnhof am Erich-Maria-Remarque-Ring. Plötzlich nährte sich von rechts ein PKW und fuhr über die rote Ampel in Richtung Hansastraße weg. Ein Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, konnte die 25-jährige Fußgängerin nur durch einen Sprung zur Seite verhindern. Dabei verletzte sie sich leicht und begab sich anschließend selbstständig in medizinische Behandlung.

Die Fahrerin des PKW flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi, vermutlich A5 oder A7, mit getönten Heckscheiben gehandelt haben. Das Kennzeichen-Fragment lautet OS-SM ????.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der -Verursacherin geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2503 oder unter -2515.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell