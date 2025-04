Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbrecher nehmen Tiefgarage ins Visier

Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich am Montag (14.4.) gegen 0.45 Uhr in der Straße Im Pflanzgewann mit Gewalt Zutritt in eine Tiefgarage zu verschaffen. Hierbei beschädigten sie ein Rolltor und verursachten so viel Lärm, dass ein Anwohner auf sie aufmerksam wurde, sie bei der weiteren Tathandlung störte und die Polizei alarmierte. Daraufhin suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Kriminellen hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Einer der Unbekannten soll 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein, eine olivgraue Jacke und ein "Ziegenbärtchen" getragen haben.

Weitere Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

