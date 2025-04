Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Handtasche aus Auto entwendet

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Samstag (12.4.) zwischen 15.15 und 15.30 Uhr entwendete in der Friedhofstraße ein bislang unbekannter Täter eine Handtasche aus einem Auto. Der Kriminelle verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Fahrzeug und nahm die Handtasche an sich und suchte mit dieser in unbekannte Richtung das Weite. Er hinterließ einen Sachschaden am Auto von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

