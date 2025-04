Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Brand eines Wohnhauses

Babenhausen (ots)

Auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Taunusstraße in Babenhausen gerieten aus bislang ungeklärten Umständen dort gelagerte Möbelstücke in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf den Innenbereich über. Der Polizei wurde der Brand am Sonntag (13.04.2025) gegen 8.00 Uhr gemeldet. Die drei im Haus befindlichen Personen schliefen zu der Zeit, konnten sich jedoch selbstständig ins Freie begeben. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist unbewohnbar.

Eine Nachbarin, deren Haus durch Rauchbeeinträchtigung derzeit unbewohnbar ist, wurde ebenfalls nicht verletzt. Alle Bewohner kommen bei Bekannten unter.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Eingesetzt waren 8 Fahrzeuge mit 56 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Babenhausen und Langstadt, sowie Rettungswagen, Notarzt und Polizei.

Berichterstatter: EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

