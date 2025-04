Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Hirschhorn: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Hirschhorn (ots)

Am Samstag, 12.04.2025, 11:55 Uhr, verlor ein 23 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 3410 zwischen Kortelshütte und Hirschhorn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Bei dem Sturz prallte er gegen die Leitplanke und wurde hierdurch schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen, wo er in der Folge an den Verletzungen verstarb. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Strecke war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme in beide Richtungen vollgesperrt.

