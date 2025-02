POL-FL: Meyn: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bredstedt/Viöl (ots) - Am Dienstag (28.01.25) wurden zwei Einbruchstaten in zwei Einfamlienhäuser in Bredstedt begangen. In der Hooger Straße wurde im Zeitraum zwishcen 11.45 Uhr und 20.55 Uhr in ein Einfamilenhaus eingebrochen. Der oder die Täter hebelten in der Abwesenheit der Hausbewohner die Terrassentür des Hauses auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach ...

mehr