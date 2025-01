Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbrüche in Einfamilienhäuser, Polizei sucht Zeugen

Bredstedt/Viöl (ots)

Am Dienstag (28.01.25) wurden zwei Einbruchstaten in zwei Einfamlienhäuser in Bredstedt begangen.

In der Hooger Straße wurde im Zeitraum zwishcen 11.45 Uhr und 20.55 Uhr in ein Einfamilenhaus eingebrochen. Der oder die Täter hebelten in der Abwesenheit der Hausbewohner die Terrassentür des Hauses auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten einen kleinen Wandtresor mit Bargeld und einer Kreditkarte.

In der Rungholtstraße versuchten die Täter in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen, scheiterten aber einem rückwärtig gelegegenen Fenster und entkamen unerkannt.

Im Kirchenweg in Viöl betraten unbekannte Täter am Mittwoch (29.01.25) gegen 19.15 Uhr ein Wohnhaus durch eine nicht verschlossene Nebeneinganstür. Die Unbekannten wurden durch eine im Haus befindliche Bewohnerin aufgeschreckt und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in Bredstedt und Viöl auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank

