Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfallflucht am Montagabend, nach Auffahrunfall flüchtet Verursacher in die Speicherlinie, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Flensburg (ots)

Am Montagabend (27.01.25). gegen 19.44 Uhr, ereignete sich in der Straße Norderhofenden in Fahrtrichtung Schiffbrücke an einer roten Ampel ein Auffahrunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Gesucht wird in diesem Zusammenhang vermutlich ein verursachender weißer Kleintransporter.

Die Fahrerin eines grauen Hyundai Kleinwagens stand als zweites Fahrzeug vor der Rotlichtzeigenden Ampel an der Einmündung Norderhofenden/Speicherlinie in Fahrtrichtung Schiffbrücke. (Es handelte sich um die zweite Einmündung zur Speicherlinie vor der Schiffbrücke).

An dieser Ampel darf laut der vorgeschriebenen Fahrtrichtung ausschließlich geradeaus in Richtung Schiffbrücke gefahren werden.

Plötzlich gab es einen Knall, ein anderes Fahrzeug war in das Heck des Hyundai gefahren. Der Verursacher, vermutlich ein weißer Kleintransporter, fuhr dann linksseitig am grauen Hyundai vorbei und bog in die Speicherlinie ab. Die Hyundai-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug bei der nächsten Gelegenheit ab und ging davon aus, dass der Verursacher/die Verursacherin nur in die Speicherlinie gefahren war, um sein/ihr Fahrzeug ebenfalls abzustellen und sich dann um die Folgen des von ihm/ihr verursachten Verkehrsunfalls zu kümmern. Stattdessen war ein Verursacher aber nicht mehr auffindbar, so dass die Hyundai-Fahrerin, die sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte und später in der Klinik behandelt werden musste, die Verkehrsunfallflucht zur Anzeige brachte. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber zu dem Verursacher/der Verursacherin. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden. Vielen Dank!

