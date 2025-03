POL-ME: Weitestgehend friedliche Rosenmontagsumzüge im Kreis Mettmann - 2503010

Polizei Mettmann

Weitestgehend friedliche Rosenmontagsumzüge im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann (ots)

Die Rosenmontagsumzüge im Kreis Mettmann verliefen am 3. März 2025 nach vorläufigen Erkenntnissen weitestgehend friedlich. Bei strahlendem Sonnenschein feierten zahlreiche Jecken ausgelassen und fröhlich entlang der Umzüge.

In den nachfolgenden Städten ergab sich folgende Bilanz:

Der früheste Karnevalsumzug startete um 11:11 Uhr in der Ratinger Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein erschienen in diesem Jahr deutlich mehr Besucherinnen und Besucher: Nach ersten polizeilichen Schätzungen befanden sich circa 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an der Zugstrecke. Trotz des hohen Besucherandrangs blieb der Umzug aus polizeilicher Sicht friedlich. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand kam es zu keinen nennenswerten Straftaten.

Auch in Velbert verlief der Umzug aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Geschätzte 12.000 Besucherinnen und Besucher hatten sich an der Strecke durch die Innenstadt versammelt, um die mehr als 30 teilnehmenden Gruppen zu sehen.

In der kleinsten Stadt des Kreises, in Wülfrath, startete der Zug wie gewohnt um 15:11 Uhr mit 20 Gruppen am Paul-Ludowigs-Haus und drehte gleich zwei Runden durch den Stadtteil Rohdenhaus. Friedlich und ohne besondere Vorkommnisse feierten die circa 4.500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nicht nur 4.500 sondern geschätzte 45.000 Besucherinnen und Besucher erschienen in diesem Jahr in Monheim am Rhein, um gegen 14:11 Uhr die zahlreichen Umzugswagen und Gruppen zu sehen. Auch hier verlief der Zug aus polizeilicher Sicht ereignislos. Lediglich an einer Absperrung kam es zwischen einem Securitymitarbeiter und einem Anwohner zu einem Streit in dessen Verlauf der Mitarbeiter beleidigt wurde. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In Hilden erschienen geschätzte 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim traditionellen Umzug um 14:11 Uhr in der Hildener Innenstadt. Leider kam es am Rande der Veranstaltungen zu einzelnen Einsätzen:

Am Warrington-Platz gerieten mehrere Jugendliche aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 16-Jähriger handgreiflich und verletzte einen anderen Jugendlichen leicht. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen ein.

In einem weiteren Fall kam es unter Jugendlichen zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Als die Beamtinnen und Beamten einschritten, widersetzte sich ein 15-jähriger Tatverdächtiger den Anweisungen der Einsatzkräfte und beleidigte diese zudem. Der 15-Jährige wurde zur Polizeiwache Hilden gebracht, wo er im späteren Verlauf an seinen erziehungsberechtigten Vater übergeben wurde.

Im Rahmen einer Kontrollmaßnahme stellten Beamtinnen und Beamte bei einem 16-Jährigen ein Einhandmesser fest, welches sie sicherstellten. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines verbotenen Gegenstandes eingeleitet. Zudem wurde der 16-Jährige ebenfalls zur Polizeiwache Hilden gebracht und an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Der eigentliche Karnevalsumzug verlief störungsfrei.

Mit dem Abschluss der Rosenmontagszüge zieht die Kreispolizeibehörde Mettmann rückblickend auf die Karnevalstage ein ausgesprochenes positives Fazit: Insgesamt blieb es an allen Tagen äußerst friedlich und alle Karnevalszüge konnten ohne nennenswerte Störungen durchgeführt werden. "Für die Polizei sind die Karnevalstage immer mit einer besonderen Einsatzbelastung verbunden. Auch in diesem Jahr waren wir wieder mit zahlreichen Kräften präsent, um ansprechbar zu sein und für Sicherheit zu sorgen. In diesem Jahr haben es uns die Jecken im Kreis Mettmann aber einfach gemacht. Daher möchte ich mich im Namen der Polizei bei allen Närrinnen und Narren bedanken, die durch ihr Verhalten dazu beigetragen haben, dass wir in diesem Jahr ein solch äußerst friedliches Karneval erleben durften", erklärt der Leitende Polizeidirektor Thomas Schulte, Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann.

