POL-ME: Korrekturmeldung zu: Polizei fahndete per Hubschrauber nach einem Exhibitionisten - 2503009

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtet hatte, wurden am Freitagabend (28. Februar 2025) in Ratingen mehrere Mädchen und junge Frauen von einem Exhibitionisten belästigt.

Korrekturmeldung:

In der ursprünglichen Pressemeldung war eine falsche Tatörtlichkeit angegeben. Demnach spielte sich der Vorfall nicht an der Bushaltestelle "Tiefenbroicher Straße" ab, sondern am Busbahnhof Ratingen-Mitte.

Die Polizei hat die ursprüngliche Meldung (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5982862) entsprechend korrigiert und bittet um Entschuldigung.

