POL-ME: Wohnmobil gestohlen - die Polizei ermittelt - 2503006

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Samstag, 1. März 2025, wurde in Langenfeld-Richrath ein Wohnmobil der Marke "Poessl" entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter des fünf Jahre alten Poessl-Wohnmobils "KW9" hatte sein Fahrzeug am Freitag, 28. Februar 2025, auf einem Seitenstreifen an der Straße Weißenstein in Höhe der Hausnummern 58-60 abgestellt. Am nächsten Tag stellte eine aufmerksame Anwohnerin gegen 11 Uhr den Diebstahl des Roadcruisers fest.

Wie der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter das verschlossene Fahrzeug mit einem geschätzten Wert von circa 53.000 Euro öffnen, starten und entwenden konnten, ist unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den Fahrzeugdieb oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen 3,5-Tonners vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch zu keinem positiven Ergebnis. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Poessl Wohnmobils, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

