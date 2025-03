POL-ME: Autofahrer mit Pfefferspray angegriffen - 2503004

Polizei Mettmann

In Ratingen hat bereits am Freitag (28. Februar 2025) ein Mann einen 54 Jahre alten Autofahrer mit Pfefferspray angegriffen. Zudem schlug er mit einer Metallmutter auf das Auto des Ratingers an.

Folgendes war geschehen:

Gegen 12:10 Uhr war der Ratinger laut eigenen Angaben mit Schrittgeschwindigkeit mit seinem Audi A5 Coupé über die Straße Hummelsbeck in Richtung der Kölner hinter einem Fußgänger hergefahren, der ihm keinen Platz zum Überholen machte. Auf Höhe einer Firma ging der Fußgänger dann jedoch zur Seite in eine Haltebucht, augenscheinlich, um den Autofahrer passieren zu lassen.

Als der Ratinger mit seinem Auto an dem Mann vorbeifuhr, holte dieser plötzlich eine an einem Draht befestigte, etwa zehn Zentimeter große Metallmutter aus seiner Tasche und schlug damit auf des Auto ein, wobei die Frontscheibe zerbarst. Daraufhin stieg der Ratinger aus seinem Auto, ehe der Fußgänger ihm Pfefferspray in die Augen sprühte und davonlief.

Die alarmierte Polizei konnte den Angreifer im Rahmen der Fahndung leider nicht mehr antreffen. Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 35 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - sehr schlanke Statur - schwarze Haare - schwarzer Oberlippenbart - nordafrikanisches Erscheinungsbild - trug eine grüne Jacke und eine graue Jogginghose - macht einen verwahrlosten Eindruck

Der Ratinger lehnte eine Behandlung im herbeigerufenen Rettungswagen ab. Der Sachschaden an seinem Auto wird auf eine Summe von rund 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt möglicherweise sogar den Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

