Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - 2503001

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In Ratingen kam es am Sonntag (2. März 2025) zu einem Autounfall, bei dem zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18 Uhr war ein 51 Jahre alter Mann aus Borken mit seinem Citroen C3 über die Kölner Straße in Breitscheid gefahren. Als er nach links in die Straße "An der Pönt" abbiegen wollte, missachtete er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen eine vorfahrtberechtigte 63 Jahre alte Heiligenhauserin, die ihm in ihrem Toyota Yaris entgegenkam.

Während des Abbiegevorgangs kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die hierbei erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren, sodass sie in der Folge abgeschleppt werden mussten. Zudem wurden bei dem Unfall beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sogar schwer verletzt wurde der 64-jährige Beifahrer der Heiligenhauserin. Alle drei wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe von rund 38.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell