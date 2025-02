POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2502117

Polizei Mettmann

Haan / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In Haan kam es am Donnerstag (27. Februar 2025) zu einem Verkehrsunfall vor einer Kindertagesstätte an der Breidenhofer Straße. Gegen 13:55 Uhr war der Fahrer eines schwarzen VW Polos mit seinem Wagen an die rechte Seite eines dort geparkten weißen Seat Leon gefahren. Hierbei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Anschließend fuhr der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hierbei wurde er von einer Mitarbeiterin der Kita beobachtet, die jedoch leider nicht das gesamte Kennzeichen sehen konnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 26. Februar 2025, kam es gegen 15:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Bongardstraße in Erkrath. Ein 44-jähriger Düsseldorfer touchierte mit seinem blauen BMW 318D beim Ausparken ein unbekanntes rotes Auto und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Am selben Tag suchte er eine Polizeiwache auf, die nun die Fahrerin oder den Fahrer des beschädigten Autos sucht.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

