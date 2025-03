Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fahndete per Hubschrauber nach einem Exhibitionisten - 2503003

Ratingen (ots)

Bereits am Freitagabend (28. Februar 2025) hat ein bislang noch unbekannter Täter mehrere Mädchen und junge Frauen an einer Bushaltestelle belästigt und sich ihnen in Scham verletzender Weise gezeigt. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach dem Mann, konnte diesen jedoch leider nicht antreffen. Daher hat die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 22 Uhr hatten sich insgesamt sechs Mädchen, beziehungsweise Heranwachsende und junge Frauen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, an der Bushaltestelle "Tiefenbroicher Straße" aufgehalten, weil sie auf den Bus nach Lintorf warteten. Währenddessen kam dann ein Mann auf die Gruppe zu und zeigte dieser auf seinem Handy ein schamverletzendes Foto. Anschließend zog er seine Hose runter und führte sexuelle Handlungen an sich aus, ehe er in Richtung eines Dönerladens an der Düsseldorfer Straße davonlief.

Die alarmierte Polizei war zwar schnell am Einsatzort, konnte den Täter aber trotz der Verstärkung durch einen Polizeihubschrauber im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Zu ihm liegt die folgende Beschreibung vor:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - schwarze Haare - korpulent - trug eine schwarze Jacke mit einem roten "Makita"-Logo auf der linken Brust

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell