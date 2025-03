Polizei Mettmann

POL-ME: Vorläufige Karnevalsbilanz der Polizei bis einschließlich Tulpensonntag - 2503002

Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann zieht eine erste positive Bilanz im Hinblick auf die polizeiliche Einsatzlage an Karneval bis einschließlich Tulpensonntag.

Bereits an Altweiber (Donnerstag, 27. Februar 2025) wurde das närrische Treiben im Kreis Mettmann durch die "Stürmung der Rathäuser" sowie durch eine Vielzahl an Karnevalsfeierlichkeiten in Festzelten, Festhallen, Kneipen, Bars und auf den Markt- und Rathausplätzen in den Innenstädten gefeiert. Die gute Nachricht: Die Närrinnen und Narren im Kreis Mettmann feierten meist friedlich und die Polizei musste so gut wie gar nicht einschreiten. Lediglich zu späterer Stunde in Monheim am Rhein musste die Polizei im Bereich des dortigen Festzeltes vier Platzverweise gegen betrunkene Randalierer aussprechen und drei Strafanzeigen wegen einfacher Körperverletzungsdelikte aufnehmen. Ansonsten blieb es an Altweiber auffallend ruhig.

Auch am Freitag (28. Februar 2025) kam es zu keinen nennenswerten Störungen hiesiger Karnevalsveranstaltungen.

Am Nelkensamstag (1. März 2025) begleitete die Polizei dann gleich mehrere große Karnevalszüge, unter anderem in den Städten Langenfeld, Mettmann und Heiligenhaus.

In Langenfeld startete der Zug pünktlich um 14:11 Uhr vor rund 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauern am Wegesrand. Insgesamt blieb es während des Zuges und auch danach friedlich - mit wenigen Ausnahmen: Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen war der Bereich der Mack-Stele an der Solinger Straße, bei der sich rund 450 zum Teil erheblich betrunkene Jugendliche und Heranwachsende eingefunden hatten. An der restlichen Zugstrecke befanden sich überwiegend Familien und karnevalistisch geprägte Kleingruppen. Die Polizei musste insgesamt vier Personen nach Körperverletzungsdelikten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen, darunter einen 17-Jährigen, der im Anschluss an seine Eltern übergeben wurde. Für die übrigen drei endete der Karnevalssamstag im Polizeigewahrsam. Zudem wurden drei Ordnungswidrigkeit-Anzeigen wegen des Mitführverbotes von Messern auf Veranstaltungen gemäß dem Waffengesetz gefertigt. Durch das Ordnungsamt wurde ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen das Cannabisgesetz fällig. Ferner sprachen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes 16 Verwarngelder wegen Wildpinkelns aus.

Beim mit 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls gut besuchten Karnevalszug in Heiligenhaus blieb es friedlich: Die Polizei musste keinerlei Maßnahmen treffen.

Um 14:15 Uhr startete ebenfalls auch in Mettmann der Karnevalszug - hier mit rund 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern am Wegesrand. Die Polizei musste hier einen Platzverweis gegen einen Randalierer aussprechen und die Person dann auch später in Gewahrsam nehmen, da diese dem Platzverweis wiederholt nicht nachkam. Insgesamt verlief der Zug jedoch störungsfrei und friedlich. Nach dem Zug kam es im Bereich des Jubiläumsplatzes jedoch zu zwei gefährlichen Körperverletzungsdelikten, hierbei wurde ein 27-jähriger Essener von mehreren als Piloten verkleideten Personen zu Boden geschlagen, ehe er aus der Gruppe heraus getreten wurde. Der 27-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der anderen gefährlichen Körperverletzung handelte es sich um eine Schlägerei zwischen vier bis fünf Männern und Frauen, die zuvor in einen Streit geraten waren. Hier nahm die Polizei die Personalien der beteiligten Personen auf.

Am Tulpensonntag (2. März 2025) ging es dann weiter mit dem närrischen Treiben: Unter anderem beim Veedelszug in Monheim-Baumberg mit 11.000, beim Veedelszug in Langenfeld-Berghausen (rund 5.000 Zuschauende) sowie beim Kinderkarnevalszug in der Altstadt von Monheim am Rhein mit rund 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Hierbei kam es zu keinerlei Störungen.

Sogar 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zum Kinderkarnevalszug nach Ratingen - auch hier blieb alles friedlich.

Rund 5.000 Besucherinnen und Besucher säumten den Wegesrand beim Haaner Familienkarnevalszug. Auch dieser blieb weitestgehend friedlich. Die Polizei musste eine Person in Gewahrsam nehmen und eine Anzeige wegen eines Körperverletzungsdelikts aufnehmen, nachdem sich Eltern an einem Kinderkarussell geschlagen hatten.

Den Abschluss des Tulpensonntags bildete dann der Lichterzug in Langenfeld-Reusrath mit rund 20.000 "Jecken" am Wegesrand. Hier befanden ich überwiegend Familien und karnevalistische Kleingruppen unter den Zuschauern, der größte Besucherandrang befand sich jedoch auf der Opladener Straße Höhe auf des dortigen Grills, wo rund 400 bis 500 Jugendliche und Heranwachsende überwiegend mit Alkohol feierten. Insgesamt verlief auch der Reusrather Lichterzug störungsfrei und die Menschen feierten friedlich und ausgelassen - mit wenigen Ausnahmen:

Während des Lichterzuges musste die Polizei vier Platzverweise erteilen und eine Strafanzeige wegen Drogenhandel (Marihuana und Ecstasy), eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz (verbotenes Messer, Messertrageverbot) und eine wegen eines Verstoßes gegen das Tabakgesetz erstatten. Bei einem Jugendlichen wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden, ein Bericht an das Jugendamt wurde gefertigt. Drei Jugendliche wurden als Beschuldigte beziehungsweise Betroffene in Gewahrsam genommen und in der Polizeiwache Langenfeld an ihre Eltern übergeben.

Eine ausführliche Bilanz zum Einsatzgeschehen an Rosenmontag wird die Polizei am Dienstag (4. März 25) veröffentlichen.

