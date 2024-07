POL-MI: Mann mit gestohlenem Fahrrad erwischt

Espelkamp (ots) - Einen Baustoffhandel in Isenstedt suchten bisher Unbekannte heim. Hierbei erbeuteten sie Bargeld und Werkzeuge. Die Einbrecher suchten das Firmengelände in der Straße "Am Kanal" zwischen den späten Nachmittagsstunden des Sonntags (21.07.) sowie Montagmorgen heim. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle verschafft hatten, gerieten die Büroräume in ihren Fokus. Hier konnten sie ...

