Polizei Mettmann

POL-ME: Rennradfahrer schwer verletzt - 2503008

Ratingen (ots)

Am Montagmittag, 3. März 2025, wurde ein 30-jähriger Rennradfahrer im Schwarzbachtal in Ratingen bei einem Zusammenstoß mit einem Jeep einer 58-Jährigen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Rennrad die Mettmanner Straße in Richtung Ratingen. In Höhe der Einmündung zum Poßbergweg hatte er die Absicht, nach links abzubiegen. Per Handzeichen zeigte er dem nachfolgenden Verkehr seinen Abbiegevorgang an.

Eine 58-Jährige, die mit ihrem Jeep MP dem Radfahrer folgte, missdeutete das Handzeichen des Rennradfahrers. Sie überholte den zu diesem Zeitpunkt nach links abbiegenden Radfahrer und kollidierte mit ihm.

Der 30-Jährige wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell