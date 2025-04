Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Otzberg - OT - Zipfen - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Trikefahrer

Otzberg (ots)

Am Sonntag, 13.04., gegen 14 Uhr, verlor ein 60 Jahre alter Trikefahrer aus dem Landkreis Offenbach auf der B426 zwischen Otzberg - OT - Zipfen und Groß-Umstadt - OT - Wiebelsbach - in Fahrtrichtung B45, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Sturz prallte er gegen die Leitplanke und wurde hierdurch schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter 1. Hilfemaßnahmen verstarb der Trikefahrer noch an der Unfallstelle. Am Trike entstand Totalschaden. Die Strecke war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme in beide Richtungen vollgesperrt.

Berichterstatter: POK Goos - Polizeistation Dieburg

