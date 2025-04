Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Demoliertes Fahrzeug deckt mehrere Straftaten auf

Demmin (ots)

Am Samstag, dem 05.04.2025, wurde der Polizei in Demmin anfänglich ein beschädigtes Fahrzeug in der Rosa-Luxemburg-Straße gemeldet. Der Motorraum soll qualmen, die Reifen seien platt und die Karosserie an mehreren Stellen stark demoliert. Eine männliche Person stünde daneben und sei hochaggressiv, so lautete die Erstmeldung gegen 22:00 Uhr beim Notruf.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin konnten das beschriebene beschädigte Fahrzeug und eine männliche Person in der Karl-Liebknecht-Straße feststellen. Als der Mann die Beamten bemerkte, reagierte dieser extrem aggressiv, beleidigte und bedrohte die Polizisten und leistete in der weiteren Folge aktiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen 25-jährigen deutschen Mann aus der Region handelt, der das Fahrzeug zuvor im öffentlichen Straßenverkehr geführt hat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Auch der vorangegangene Konsum von Betäubungsmittel konnte bestätigt werden. Hierzu wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Beschuldigte wurde im Anschluss bis Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt.

Da die Gesamtumstände einen vorherigen Verkehrsunfall vermuten ließen, konnten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen einen Unfallort zwischen den Ortschaften Pensin und Zeitlow feststellen. Eine Unfallanzeige wurde ebenfalls aufgenommen.

Ob und inwieweit die Taten in Verbindung miteinander stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen zu dem Unfallgeschehen auf der Straße zwischen Pensin und Zeitlow am Samstagabend. Wer mögliche Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben kann, meldet sich bitte unter der 03998-2540 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell