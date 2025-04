POL-DA: Darmstadt: Zwei Autoaufbrüche beschäftigen Polizei

Ober-Ramstadt (ots) - Am Samstag (12.4.) zwischen 15.15 und 15.30 Uhr entwendete in der Friedhofstraße ein bislang unbekannter Täter eine Handtasche aus einem Auto. Der Kriminelle verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Fahrzeug und nahm die Handtasche an sich und suchte mit dieser in unbekannte Richtung das Weite. Er hinterließ einen Sachschaden am Auto von ...

mehr