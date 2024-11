Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Drei Wohnungseinbrüche/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Am Freitag bzw. in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag (22.-24.11.) ereigneten sich in Bensheim drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte am Freitag in der Zeit zwischen 9.30 und 19.15 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Schönberger Straße. Die Einbrecher entwendeten dort aber offenbar nichts.

Ebenfalls durch ein Fenster drang ein Unbekannter zudem gegen und 19.45 Uhr in ein Haus im Kandelbornweg ein. Dem ungebetenen Gast fiel auf seiner anschließenden Suche nach Wertgegenständen eine Geldkassette in die Hände. Als der Unbekannte unvermittelt auf eine Bewohnerin traf, flüchtete er sofort vom Tatort. Der Einbrecher war 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte eine normale Statur und war dunkel gekleidet und trug eine Stirnlampe. Weiterhin suchten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein Wohnhaus in der Uhlandtraße heim. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell