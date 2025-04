Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Gera (ots)

Gera: In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (01.04.2025 gegen 05:30 Uhr) kam es auf der B2 am Abzweig Dorna zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW-VW die B2 in Richtung Gera. Aus bisher ungeklärter Ursache gelangte dieser in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW-MAN eines 57-Jährigen. Der 64-jährige PKW-Fahrer wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten folglich abgeschleppt werden. Die B2 ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt (11:30 Uhr) vollständig gesperrt. Die Räumung der Unfallstelle dauert noch an. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell