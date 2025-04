LPI-G: Ermittlungen nach Unfallflucht aufgenommen

Gera (ots) - Gera: Am 29.03.2025 brachen unbekannte Täter gegen 23:00 Uhr in einen Friseursalon in der Friedericistraße in Gera ein. Diese gelangten auf bisher unbekannte Weise in den Salon und durchsuchten die Räumlichkeit. Hierbei wurde die Eingangstür beschädigt, wodurch sich der entstandene Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beläuft. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera dauern an. Mögliche ...

