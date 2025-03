Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti in Lagerhalle

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 28.03.2025 bis 29.03.2025 eine Lagerhalle in der Carl-von-Ossietzky-Straße mit Graffiti beschmiert. Die Täter drangen gewaltsam in die Lagerhalle ein und besprühten mit goldener Sprühfarbe die Wände im Inneren. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 80968/2025 in Verbindung zu setzen - Tel. 03447 / 471-0. (CS)

