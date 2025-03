Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter klebten am vergangenen Freitag (28.03.2025) in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:40 Uhr einen Aufkleber mit politisch motivierten Inhalt an die Schaufensterscheibe eines Parteibüros in der Kesselgasse. Polizeibeamte stellten den Aufkleber fest. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Ermittlungen hierzu nahm die Altenburger Polizei auf. Zeugen des Vorfalls melden sich unter der Bezugsnummer ELS 25116880 an folgende Telefonnummer der Kripo Gera - 0365/ 8234-1465.(AK)

