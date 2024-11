Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagvormittag (25.11.2024) eine 29-jährige Frau in der Straße Vier-Burgen-Steg belästigt. Der unbekannte Täter fuhr gegen 11.55 Uhr von hinten auf einem Fahrrad an die Frau heran, berührte diese am Gesäß und flüchtete zügig. Der unbekannte Täter ist zirka 180 Zentimeter groß, 30 bis 35 Jahre alt, hat einen braunen Drei-Tage-Bart und kurze, dunkelbraune Haare. Er trug eine dunkelgrüne Jacke, eine schwarze Jeanshose und fuhr ein schwarzes Trekkingfahrrad mit Schutzblech und Licht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell