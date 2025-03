Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gera: Unbekannte trieben am Sonntag ihr Unwesen in der Heinrichstraße, sodass die Kripo in Gera ermittelt. In der Zeit von ca. 04:10 Uhr - kurz nach 16:00 Uhr beschädigten die Täter an einem dortigen Wahlkreisbüro Halterungen für Plakate. Zudem entfernten sie die darin befindlichen Plakate und warfen diese auf die Straße. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der KPI Gera zu melden. (Bezugsnummer 0081611/2025). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell