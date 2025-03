Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kein Spaß - vielmehr eine Straftat

Gera (ots)

Gera: Kein Spaß, sondern vielmehr eine Straftat stellte das Verhalten zweier Kinder am gestrigen Sonntag dar. Denn die beiden 8 und 10 Jahre alten Jungs schmissen in der Gagarinstraße mehrere Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge und beschädigten dabei einen Skoda. Auch wenn die beiden Kinder minderjährig sind und strafrechtlich nicht belangt werden können, handelt es sich hierbei dennoch um eine Straftat - konkret einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Da hier sogar Sachschaden entstand, können zudem Schadensersatzansprüche an die Eltern gerichtet werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (KR)

